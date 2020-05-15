Мишустин утвердил положение о реестре социально ориентированных НКО

Единый реестр социально ориентированных НКО появился в России. В перечень войдут около 24 тысяч организаций. Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В перечень попали организации, получившие с 1 января 2017 года субсидии по программам, реализуемым госорганами, обладатели президентских грантов и поставщики социальных услуг.
Также сформирован реестр НКО, которые наиболее серьёзно пострадали от пандемии коронавируса. По предварительным данным, в него могут войти 17,5 тысячи организаций.
Включённые в реестры НКО смогут получить льготные кредиты, им дадут отсрочку по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за использование имущества. Также они будут временно освобождены от проверок и необходимости подавать отчётность.
Оператором реестров стало Минэкономразвития, которое будет координировать работу по подготовке сведений об НКО, а также размещать данные в Интернете, сообщается на сайте кабмина.
NEWS.ru писал, что Минкультуры РФ и Союз театральных деятелей создадут реестр частных театров.
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