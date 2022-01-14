Мишустин утвердил новые правила аккредитации образовательных учреждений

Премьер-министра Михаил Мишустин утвердил новое положение о государственной аккредитации образовательной деятельности. Согласно документу, школы, колледжи и вузы будут проходить данную процедуру однократно, выданные им свидетельства станут бессрочными, сообщается на сайте кабмина.

Образовательным организациям, которые имеют аккредитацию, действующую до 1 марта 2022 года, получать её заново не придется. Их свидетельства об аккредитации станут бессрочными автоматически, — пояснили в правительстве.

Сама процедура аккредитации будет упрощена за счёт исключения из неё избыточных и дублирующих требований. Это снизит административную нагрузку на образовательные организации и позволит им не отвлекаться от основной работы.

Главным критерием оценки будет качество подготовки учащихся. Для этого Минобразования, Минпросвещения и Рособрнадзор разработали отдельные показатели для школ, колледжей и вузов. Пол ним же будет проводиться регулярный мониторинг качества образования в уже аккредитованных организациях.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о планах по изменению системы аттестации учителей. Нововведения предполагают появления в школах учителей-методистов и учителей-наставников в зависимости от категории. По словам министра, это расширит возможности карьерного роста для учителей-предметников и будет способствовать развитию школьного наставничества.