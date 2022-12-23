Мишустин утвердил концепцию информационной безопасности россиян

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности российских граждан, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Исполнительные органы российских субъектов должны будут учитывать положения концепции при формировании региональных программ информационной безопасности.

Угрозами информационной безопасности назвали утечки данных, несанкционированный доступ к информационным ресурсам, нарушение работоспособности информационных систем и другое. Психологической угрозой назвали травлю в цифровом пространстве, распространение фейков и вредоносного контента.

Указанные угрозы оказывают деструктивное влияние на все сферы жизни граждан РФ, а следовательно, отрицательно сказываются и на государстве в целом, — говорится в распоряжении.

Отмечается, что акцент в работе необходимо делать на гражданах до 18 лет, так как они наиболее уязвимы к угрозам такого рода.

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал, что активность мошенников всегда вырастает в преддверии праздников или во время волнений в обществе, поэтому россиянам стоит быть внимательнее перед Новым годом. Он посоветовал быть осторожнее с массовыми рассылками и звонками от незнакомцев.

Ранее издание Politico сообщило, что страны НАТО готовятся пользоваться в конфликте на Украине услугами хакеров и новыми технологиями. По информации издания, в ходе учений, прошедших в Эстонии, киберсилы Альянса использовали новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта. Сообщается, что в Таллине собрались около 150 экспертов по кибербезопасности НАТО из США, Европы и Японии.