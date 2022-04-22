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Общество

Мишустин утвердил кадровые изменения Высшей аттестационной комиссии

Состав Высшей аттестационной комиссии обновился на 58%
11:01, 24 апреля 2022
Мишустин утвердил кадровые изменения Высшей аттестационной комиссии Российский премьер-министр Михаил Мишустин Фото: duma.gov.ru
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил обновлённый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ, сообщили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что состав ВАК обновили на 58%, в него вошли 149 человек. При этом, председательский пост комиссии остался за ректором Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимиром Филипповым. Новый состав будет исполнять полномочия в течение четырёх лет.

Пост председателя комиссии сохранил за собой ректор РУДН Владимир Филиппов. У него будет четыре заместителя. Это Сергей Куцев, директор МГНЦ имени Николая Бочкова, Владимир Мау, ректор РАНХиГС при президенте РФ, Владислав Панченко, председатель совета РФФИ, Михаил Стриханов, научный руководитель НИЯУ «МИФИ», — говорится в сообщении.

ВАК принимает участие в присвоении учёных званий и степеней.

В 2019 году ВАК разработала и направила в комиссию Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проект положения о сотрудничестве. В нём предусмотрены заблаговременная передача документов от комиссии РАН в департамент аттестации научно-педагогических работников и ВАК, их обсуждение на экспертных советах ВАК при участии членов комиссии, которые являются специалистами в рассматриваемых вопросах.

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