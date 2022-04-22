Мишустин утвердил кадровые изменения Высшей аттестационной комиссии

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Около 26% россиян впервые задумались о покупке подержанных товаров на фоне инфляции. Ещё 42% жителей страны высказались о том, что уже приобретали бывшие в употреблении вещи, передаёт Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитического центра Университета «Синергия».

У 32% нет ни опыта приобретения подержанных товаров, ни желания его восполнить, — показало исследование. Большинство респондентов считает, что рынок подержанных товаров в России будет набирать популярность, об этом заявили...