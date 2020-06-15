Мишустин: ситуация с COVID-19 не уменьшит количества тестов

https://static.news.ru/photo/d9b75410-af00-11ea-9871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество тестов на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) в РФ продолжит расти, несмотря на улучшение ситуации, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания руководства координационного совета по борьбе с инфекцией. По его словам, смягчение ограничений в некоторых регионах не отменяет обязательных профилактических мер.

Политик отметил, что в РФ ежедневно проводят около 300 тысяч тестов. За всё время пандемии сделали около 15 млн исследований, пишет ТАСС.

По числу тестов наше государство находится среди мировых лидеров. Россия — первая страна, которая не останавливает процесс и после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться, — добавил председатель правительства.

Глава кабмина отметил, что тесты позволяют оценить ситуацию с COVID-19 в РФ, но прежде всего исследования помогают снизить число тяжёлых случаев. Благодаря своевременным анализам медики быстрее выявляют болезнь и начинают лечение. Мишустин рассказал, что некоторые страны Европы также следуют по этому пути, подтверждая прогрессивность российских мер.

РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 094 069 человек, на втором Бразилия — 867 624. На 15 июня в РФ — 537 210 случаев коронавирусной инфекции (+8246 за последние сутки), 284 539 выздоровели (+4489 за последние сутки). Умер 7091 человек (+143 за последние сутки).

Наращивание объёмов тестирования на COVID-19 продолжается в Москве. По данным на утро 15 июня, число ПЦР-тестов, проведённых в городских, федеральных и частных лабораториях, достигло 3 млн.

Тестирование на COVID-19 проводится в обязательном порядке людям с признаками ОРВИ, пациентам с пневмонией и всем, кто живёт с заболевшими коронавирусом, пациентам неинфекционных стационаров. Также проводится скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, — это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа биохимиков установила самый действенный способ избежать заражения COVID-19. По словам одного из авторов исследования Марио Молина из Калифорнийского университета в Сан-Диего, в качестве профилактики наиболее эффективными оказалось ношение медицинских масок.