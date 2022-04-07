Россия выделит деньги на оснащение школ в ЛНР и ДНР

Правительство России готово выделить средства для оснащения школ Донецкой и Луганской народных республик учебниками и необходимой компьютерной техникой, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за год. Трансляция выступления премьер-министра ведётся на YouTube.

Мы сейчас принимаем заявки, смотрим на потребности. Без сомнения, всё, что необходимо, сделаем и бюджет поправим, — подчеркнул Мишустин.

Ранее в Министерстве образования и науки заявили, что абитуриентов из ЛНР и ДНР, Украины, а также иностранцев, которые до прибытия в Россию проживали на этих территориях, примут в российские вузы на первый курс по правительственной квоте для иностранных граждан. Чтобы продолжить учёбу в России, эти абитуриенты должны подать заявление на поступление в российские университеты и оригинал документа о предыдущем образовании — школьном или среднем специальном.

В Минобразования добавили, что российские студенты, которые прибыли из-за рубежа и уже начали там учиться, получат образование в России бесплатно. Их зачислят на вакантные бюджетные места, а при их отсутствии — на платные места, но стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза.