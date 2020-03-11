https://static.news.ru/photo/504b04e2-643c-11ea-a497-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Угроза распространения коронавируса нового типа на территории России сведения к минимуму, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, россияне должны с понимание отнестись к упреждающим мерам по борьбе с заболеванием.

Главное для нас — это защитить наших людей, именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях, в том числе в Москве, — отметил он.

Глава кабмина также призвал граждан следить за своим самочувствием и здоровьем близких, особенно пожилых.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети опубликовали рентгеновские снимки умершего от коронавируса 44-летнего китайца. По словам специалистов, болезнь буквально сжирает лёгкие пациента, поражая большую часть органа.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4 630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.