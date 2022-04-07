Мишустин рассказал о возбуждении дел против наживы на панике в магазинах

Федеральная антимонопольная служба России возбудила семь дел против пытавшихся нажиться на панике в магазинах в начале марта и создававших искусственный дефицит, заявил в ходе выступления в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, борьба с «жуликами», пытавшимися нажиться на панических настроениях, будет продолжена. Трансляция выступления премьер-министра с отчётом о работе правительства за год ведётся на YouTube.

Чтобы пресечь противоправные действия, Федеральная антимонопольная служба возбудила семь дел. И у неё есть все инструменты для борьбы с недобросовестными предпринимателями, — подчеркнул Мишустин.

Премьер напомнил, что за злоупотребление доминирующим положением предусмотрены штрафы в размере до 15% годовой выручки, а участие должностных лиц в картельных сговорах влечёт уголовную ответственность до семи лет лишения свободы. Между тем системные меры со стороны правительства, министерств, руководителей регионов, а также добросовестных продавцов позволили остановить панику и ажиотажный спрос в магазинах.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец заявил, что через два-три месяца на российском потребительском рынке снизятся цены. По его мнению, этому будет способствовать укрепление рубля к доллару и евро.

Эксперт пояснил, что рост цен в магазинах произошёл из-за ажиотажа самих покупателей, а не из-за колебаний курса валют. По словам специалиста, когда за товаром стоит очередь, «любой нормальный продавец» поднимает цены.