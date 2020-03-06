https://static.news.ru/photo/064226b8-5fba-11ea-8a73-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Женщины, возглавляющие бизнес, очень сильно стимулируют мужчин. Такое мнение на встрече с представляющими малый и средний бизнес женщинами в преддверии 8 Марта высказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Участницы мероприятия задавали политику вопросы о налогах и других особенностях предпринимательства. Под конец встречи у Мишустина поинтересовались, считает ли он женщин в бизнесе бедой. Премьер ответил, что он как мужчина вообще женщин бедой не считает.

В контексте беседы премьер вспомнил о своей работе в налоговой сфере. Он подчеркнул, что 80% сотрудников в этой отрасли — женщины. Мишустин назвал их самыми лучшими, профессиональными, аккуратными и усидчивыми работниками, преданными своему делу.

40% руководителей в малом и среднем предпринимательстве — это женщины. И это хорошо. Когда женщина возглавляет бизнес, мне кажется, что это очень сильно дисциплинирует наших мужчин, — цитирует премьера РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин во время своей поездки в Ивановскую область поздравил женщин с наступающим 8 Марта.