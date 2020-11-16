Мишустин рассказал о количестве вакансий в федеральных органах

https://static.news.ru/photo/a0de847c-27ed-11eb-861b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Около 20% должностей в федеральных органах исполнительной власти являются вакантными, рассказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Он отметил, что для реализации программы нужен «не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов» и чётко определённые сферы ответственности каждого органа исполнительной власти, пишет РИА Новости. Реформа системы государственного управления стартует 1 января и должна продлиться три месяца.

По его словам, сроки проведения модернизации не раз сдвигались по различным причинам, в том числе из-за пандемии коронавируса. Председатель правительства отметил, что систему госуправления необходимо настроить быстро, качественно и в соответствии с поручениями президента. Специальную рабочую группу, которая начнёт работать над оптимизацией кадров в органах исполнительной власти, создадут в российском правительстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мишустин поддержал предложение своего заместителя Дмитрия Чернышенко о создании нового национального проекта по туризму. Премьер поручил создать рабочую группу и внести предложения по данному вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Автор инициативы, в свою очередь, попросил Мишустина поручить органам исполнительной власти определить и расставить приоритеты в своих госпрограммах, нацпроектах, федеральных проектах, оказывающих влияние на развитие туризма.