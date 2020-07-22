Мишустин рассказал, как пострадал от закона о «гаражной амнистии»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме рассказал, что потерял свой гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии».

Я сам пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии», у меня был гараж. Его, к сожалению, мы не смогли удержать, — цитирует его РБК.

Мишустин добавил, что его уже не вернуть, поскольку там давно «что-то построили». При этом он пообещал депутатам поддержать новый законопроект.

Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии в середине февраля. Согласно данным ЕГРН, регистрации не имеют более 3,5 млн гаражей по всей стране. Это связано с отсутствием правоустанавливающих документов — россияне годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались.

Законопроект устанавливает список документов, которые подтверждают владение гражданином подобным объектом. К ним относятся длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража, выплата различных платежей при эксплуатации и документы технической инвентаризации. Региональные власти могут устанавливать дополнительные документы, позволяющие приобрести право на землю под гаражом.

Нововведения могут вступить в силу уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года. «Гаражная амнистия» затронет объекты, построенные в советское время на фабриках и заводах, а также гаражи, возникшие стихийно, писал NEWS.ru.