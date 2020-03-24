Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, правительству Москвы и органам исполнительной власти субъектов РФ создать дополнительные лаборатории для проведения тестирования на коронавирус.
Соответствующее распоряжение было отдано главой кабмина на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Наряду с этим Роспотребнадзору и Минздраву поручено утвердить инструкции по информированию населения о симптомах заболевания, мерах профилактики и действиях, которые должны предприниматься в соцучреждениях и на предприятиях.
О выполнении этих поручений ведомства должны отчитаться 25 марта,
В России на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. Выписаны по выздоровлении 17 человек.
В мире число заражений превысило 381 тысячу. От заболевания скончались 16,5 тысячи человек, более 101 тысячи выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что в России предложили задействовать беспилотные автомобили в обработке улиц антисептиками. Проект планируется реализовать в ближайшее время.
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