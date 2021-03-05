16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Мишустин раскритиковал учёных за замену русских терминов английскими

14:45, 05 марта 2021 283
Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил лабораторию математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ). В ходе своего визита он деликатно раскритиковал директора центра Евгения Вдовина за замену русских терминов английскими.

В то время как премьер-министр зашёл в лабораторию, студенты и сотрудники центра обсуждали проведение воркшопа в Академгородке. В свою очередь Вдовин пояснил, что воркшоп — это мастерская, в которой студенты и школьники обучаются исследовательской работе. Мишустин отнёсся с неодобрением к использованию зарубежного термина.

Российское название воркшопа — семинар. Мне кажется, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования, — отметил премьер.

Тогда Вдовин парировал, что данная мастерская направлена на обучение студентов непосредственно в деятельности. В этом случае министр посоветовал использовать слово «мастерская» и не использовать заимствования из других языков, однако директор НГУ снова возразил. В конечном итоге Вдовин и Мишустин «сошлись» на термине «математическая мастерская», передаёт «Интерфакс».

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин заявил, что основной объём вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа на территории России должен завершиться до осени. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео