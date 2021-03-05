Мишустин раскритиковал учёных за замену русских терминов английскими

https://static.news.ru/photo/e8caac0a-7da8-11eb-be56-96000091f725_660.jpg Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил лабораторию математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ). В ходе своего визита он деликатно раскритиковал директора центра Евгения Вдовина за замену русских терминов английскими.

В то время как премьер-министр зашёл в лабораторию, студенты и сотрудники центра обсуждали проведение воркшопа в Академгородке. В свою очередь Вдовин пояснил, что воркшоп — это мастерская, в которой студенты и школьники обучаются исследовательской работе. Мишустин отнёсся с неодобрением к использованию зарубежного термина.

Российское название воркшопа — семинар. Мне кажется, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования, — отметил премьер.

Тогда Вдовин парировал, что данная мастерская направлена на обучение студентов непосредственно в деятельности. В этом случае министр посоветовал использовать слово «мастерская» и не использовать заимствования из других языков, однако директор НГУ снова возразил. В конечном итоге Вдовин и Мишустин «сошлись» на термине «математическая мастерская», передаёт «Интерфакс».

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин заявил, что основной объём вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа на территории России должен завершиться до осени.