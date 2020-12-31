Мишустин продлил временные правила регистрации безработных до 31 марта

https://static.news.ru/photo/02c59594-4b62-11eb-a0e2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных на фоне пандемии коронавируса.

Согласно постановлению, продлеваются временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий. Кроме того, регионам рекомендовано продлить дистанционный формат работы службам занятости. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В октябре общая численность безработных россиян достигла 4,494 млн. Пандемия COVID-19 ударила по всем отраслям — резкий рост безработицы Росстат фиксировал ещё в марте и апреле.

По данным Росстата, мужчина в среднем находится в поиске работы 6,3 месяца, женщины — 6,5. При этом в России в последние месяцы количество работающих мигрантов уменьшилось на 1 млн. Соколов уверен, что их места готовы занять множество граждан РФ, но здесь препятствием встаёт трудовое законодательство.

В 2020 году людей, получающих пособия по безработице, в России стало больше в пять раз.

Вместе с тем в России хотят в недрить систему страхования от безработицы. Депутаты Госдумы намерены разработать принципиально новый документ в этой сфере до конца полномочий нынешнего созыва, писал NEWS.ru.