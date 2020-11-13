Мишустин продлил упрощённый порядок регистрации лекарств от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение о продлении до 1 января 2022 года упрощённого порядка регистрации лекарств и медизделий для лечения коронавируса.
Соответствующий вопрос обсуждался во время заседания координационного совета при правительстве 2 ноября.
Решение закреплено постановлениями правительства <...>. Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается ещё на год, — сообщили в пресс-службе кабмина.
Благодаря упрощённой процедуре все необходимые документы на лекарства или медизделия можно получить в максимально короткие сроки.
Как отметил Мишустин, продление данных мер поможет избежать проблем с поставками.
В пресс-службе добавили, что позднее российский премьер дал ряд поручений федеральным министерствам и главам регионов, обязав их ежедневно контролировать ситуацию и следить за наличием в больницах и аптеках достаточного количества медикаментов.
Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» стали дешевле в четыре раза. Он уточнил, что эти препараты вошли в список жизненно важных.