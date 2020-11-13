Мишустин продлил упрощённый порядок регистрации лекарств от коронавируса

https://static.news.ru/photo/62237022-271f-11eb-bed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение о продлении до 1 января 2022 года упрощённого порядка регистрации лекарств и медизделий для лечения коронавируса.

Соответствующий вопрос обсуждался во время заседания координационного совета при правительстве 2 ноября.

Решение закреплено постановлениями правительства <...>. Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается ещё на год, — сообщили в пресс-службе кабмина.

Благодаря упрощённой процедуре все необходимые документы на лекарства или медизделия можно получить в максимально короткие сроки.

Как отметил Мишустин, продление данных мер поможет избежать проблем с поставками.

В пресс-службе добавили, что позднее российский премьер дал ряд поручений федеральным министерствам и главам регионов, обязав их ежедневно контролировать ситуацию и следить за наличием в больницах и аптеках достаточного количества медикаментов.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» стали дешевле в четыре раза. Он уточнил, что эти препараты вошли в список жизненно важных.