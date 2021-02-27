Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября

https://static.news.ru/photo/7d3d961a-7997-11eb-8f25-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому действующий порядок техосмотра продлевается до 1 октября 2021 года. Автовладельцам не потребуется вновь походить процедуру, так как срок действия полученных ими диагностических карт будет продлён автоматически.

Цель документа — дать время профильному бизнесу и автолюбителям подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Ранее предполагалось, что с 1 марта в России будут введены в действие электронные диагностические карты, фотофиксация и другие процедуры, влияющие на работу данной сферы. Однако как и в любом деле, на начальных этапах возможны различные накладки, неравномерные нагрузки и очереди, отметил Мишустин.

В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить, — цитирует его пресс-служба правительства.

Премьер поручил министерствам и ведомствам обеспечить бесперебойную работу новой системы к намеченному сроку. Он подчеркнул, что граждане не должны испытывать никаких неудобств.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал указ, которым вновь вернул Госавтоинспекции контроль над техническим осмотром автомобилей. Документ вступит в силу с 1 марта.