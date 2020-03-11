https://static.news.ru/photo/28123d5e-6443-11ea-b78c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян с пониманием отнестись к принимаемым мерам в борьбе с коронавирусом и следить за своим здоровьем.

Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких, особенно людей старшего поколения, которые наиболее уязвимы для этой опасной болезни, — сказал он на заседании.

Он также добавил, что все подготовленные правительством меры тщательно выверены и обоснованы.

За последние сутки в России зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Таким образом, общее число заражённых в РФ достигло 28 человек.

Ранее премьер заявил, что угроза распространения коронавируса нового типа на территории России сведена к минимуму, писал NEWS.ru.