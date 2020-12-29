Мишустин призвал россиян помочь медикам в период праздников

https://static.news.ru/photo/06b85402-49c3-11eb-b51d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян соблюдать в период новогодних праздников меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, и тем самым помочь медикам в их работе.

Совсем скоро новогодние праздники. Врачи, медсестры, социальные работники, водители скорых — все они продолжат работать и будут помогать тем, кто заболел. И у каждого человека есть возможность поддержать их в борьбе с коронавирусом, — цитирует главу правительства ТАСС.

Он призвал помнить о необходимости использования средств индивидуальной защиты, соблюдения дистанции и рекомендаций Роспотребнадзора.

Премьер добавил, что у системы здравоохранения нет выходных, а в праздничные дни число пациентов обычно возрастает. Мишустин подчеркнул, что лечение должны получать все, кто в нём нуждается.

За минувшие сутки в России выявлено 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлению выписаны 24,8 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 562 человека. С начала пандемии в стране заболели 3.1 млн человек. Из них выздоровели около 2,5 млн и умерли 55,8 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об уровне заболеваемости коронавирусом в регионах. По её словам, только в двух субъектах этот показатель превышает 60 случаев на 100 тысяч человек. В среднем же он составляет 18-19 случаев. Она также добавила, что летальных исходов из-за COVID-19 в российских домах престарелых или интернатах практически не регистрируется.