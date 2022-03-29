«Мы ведём работу»: Мишустин о поддержке деятелей культуры

Российские власти находятся в постоянном контакте с деятелями культуры, которые подвергаются бойкоту из-за поддержки спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин , добавив, что любой из них может рассчитывать на поддержку правительства. Его слова приводит ТАСС.

Мы не просто ведём работу над ситуацией, а в постоянном контакте находимся с деятелями культуры, которые по тем или иным ситуациям подвергаются бойкотированию из-за своей твёрдой гражданской позиции, — заявил он.

По его словам, бойкот, который Запад устроил в том числе в oтношении российских деятелей культуры, — это цeна за свободу и независимость России. Он заверил, что сейчас власти совместными усилиями ищут решение возникающих проблем в этой cфере. Так, идёт поиск замены контрактам со всемирно известными оркeстрами, с ангажементом на ведущих мировых площaдках.

Ранее сообщалось, что российского качественного кино сейчас не хватает, чтобы заполнить опустевший прокат.. Сети кинотеатров надеются на помощь от Минкульта.

Именно на Минкульт возложил обязанность решать проблемы производства и проката российских фильмов режиссёр Александр Сокуров. Там же «либо не занимаются развитием, либо делают это недостаточно хорошо». Хотя все возможности у ведомства есть, уверен он.