Мишустин призвал немедленно приступить к реализации послания Путина

https://static.news.ru/photo/338d822e-a358-11eb-bfa1-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от правительства незамедлительно приступить к реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, глава государства уже обозначил ориентиры для работы, сообщает пресс-служба кабмина.

Не надо ждать формального выхода поручений. Президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня, — сказал премьер.

Мишустин отметил, что в послании главы государства предложены меры для решения вопросов, затрагивающих каждого гражданина. Он подчеркнул, что правительству предстоит большая работа по подготовке новых инициатив социально-экономического развития страны и она должна быть проделана до 1 июля.

Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.

Как сообщалось, спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил расходы бюджета на реализацию послания Путина. По его словам, потребуется около 400 млрд рублей.