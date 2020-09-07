Мишустин призвал не бояться ошибок

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Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что не нужно бояться ошибок, однако необходимо уметь признавать и исправлять их.

Не бойтесь ошибаться. Каждый имеет право на ошибку, и надо уметь признать её и исправить. И сделать всё, чтобы не повторять в дальнейшем, — сказал он во время выступления на мероприятии конкурса управленцев «Лидеры России».

По его словам, умение просчитывать последствия своих действий для окружающих является обязательным навыком для тех, кто хочет работать на государственной службе и в других областях.

Рассказывая о госслужбе, Мишустин подчеркнул, что «никто не обещает, что здесь легко», однако точно будет интересно. Среди основных качеств, которые требуются для такой работы, он назвал честность, профессионализм, широкий кругозор и знания, инициативность, способность выходить за рамки привычных схем и цифровую компетентность.

Включать и выключать компьютер мы все можем, тем более айфоны, но этого мало сегодня. Нельзя жить по старым схемам в новом мире. Надо, конечно же, использовать возможности, которые дают технологии, — отметил премьер.

Он добавил, что благодаря цифровизации можно разгрузить госаппарат от избыточного документооборота, а также сделать госуслуги более понятными и доступными для населения.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин сообщил, что человеческий капитал является главным приоритетом, жизненно необходимым для динамичного развития России. Это доказывает поддержка на самом высоком уровне конкурса управленцев «Лидеры России».