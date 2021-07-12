Мишустин призвал максимально отказаться от бумажных документов

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил за цифровизацию документооборота и призвал уходить от использования документов в бумажном виде. Об этом он заявил в обращении к участникам Всероссийской недели охраны труда. Его слова приводит ТАСС.
Мишустин
Ранее на заседании кабмина РФ был одобрен законопроект об электронном документообороте, регулирующий порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости. Он устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением их юридической значимости. а также создаёт правила их долгосрочного хранения. Действие законопроекта будет распространено на 99% всех документов, которые будут храниться не более года. Этот документ должен стать одним из фундаментов цифровой трансформации документооборота в стране.