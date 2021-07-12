Мишустин призвал максимально отказаться от бумажных документов

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил за цифровизацию документооборота и призвал уходить от использования документов в бумажном виде. Об этом он заявил в обращении к участникам Всероссийской недели охраны труда. Его слова приводит ТАСС.

Мишустин призвал работодателей не тратить ресурсы на избыточные бюрократические процедуры и уйти от использования бумажных документов во всех случаях и ситуациях, где это возможно. По его словам, законодательные инициативы позволят использовать современные цифровые решения, внедрять элементы дистанционного контроля и надзора, предупреждать нарушения и снижать риски.

Ранее на заседании кабмина РФ был одобрен законопроект об электронном документообороте, регулирующий порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости. Он устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением их юридической значимости. а также создаёт правила их долгосрочного хранения. Действие законопроекта будет распространено на 99% всех документов, которые будут храниться не более года. Этот документ должен стать одним из фундаментов цифровой трансформации документооборота в стране.