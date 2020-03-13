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Глава правительства России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Кострому, где проведёт встречу с губернатором области Сергеем Ситниковым.

Кроме того, Мишустин посетит окружную больницу, а также встретится с участниками Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам и представителями общественности, пишет РИА Новости.

Ранее премьер побывал в Ярославской области. В городе Переславль-Залесский Мишустин лично поздравил с прошедшим днём рождения Валентину Терешкову и подарил ей букет цветов, сообщал NEWS.ru.