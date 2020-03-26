https://static.news.ru/photo/0ba10dfa-6e7d-11ea-835f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Власти регионов, которые не обеспечат оперативную организацию больничных мест для заражённых коронавирусом, будут строго наказаны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать, — цитирует главу кабмина ТАСС.

Мишустин добавил, что пренебрежение здоровьем людей во время распространения коронавируса недопустимо.

Глава правительства также отметил, что отдал поручение об увеличении количества коек в медучреждениях каждого региона. Губернаторы должны будут отчитаться об этом до 27 марта.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство решило в регионах построить дополнительные инфекционные боксы для борьбы с пандемией коронавируса. В кабмине пояснили, что данная мера позволит подготовиться к любому развитию событий.