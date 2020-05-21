Мишустин: президентские доплаты медикам за апрель уже должны быть выплачены

https://static.news.ru/photo/5eb224e8-9b4b-11ea-812d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все выплаты медикам, которые работают во время пандемии с коронавирусными пациентами, должны быть уже выплачены за апрель в полном объёме. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Оснований для задержки нет, — цитирует РИА Новости премьера.

Ранее Мишустин назвал выполнение обязательств перед медиками, которые работают в условиях пандемии коронавируса с заражёнными пациентами, абсолютным приоритетом. Он поручил до 19 мая устранить замечания президента Владимира Путина по дополнительным выплатам врачам.

Как писал NEWS.ru, правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.