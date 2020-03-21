https://static.news.ru/photo/2718efc2-6b61-11ea-ba1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Георгий Розов/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил, что увольнения сотрудников из-за ситуации с коронавирусом недопустимы и могут являться только крайней мерой.

Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращённый рабочий день, где-то «удалёнка», которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков, — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Он также отметил, что если у каких-то работодателей возникнет желание воспользоваться шумихой вокруг ситуации с инфекцией и сократить персонал, то такие предприятия будет проверять прокуратура, трудовая инспекция и ФНС.

Как ранее писал NEWS.ru, московские власти выявили у 131 заболевшего COVID-19 шесть тысяч контактов. Все они находятся в изоляции. Об этом заявила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.