Мишустин предложил выдавать один документ после учёбы в нескольких вузах

Необходимо документально оформлять практику обучения студентом одновременно в нескольких вузах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения Балтийского федерального университета имени Канта. Однако он усомнился в том, нужны ли в таких случаях отдельные дипломы, передаёт РИА Новости.

Во время визита Мишустина в университет одна из студенток заявила, что учится сразу в трёх вузах, и задала вопрос, сможет ли она получить сразу три диплома. В ответ премьер указал на то, что у потенциального работодателя предоставление соискателем трёх дипломов после окончания университета вызовет вопросы. При этом он отметил, что соответствующий документ в таком случае должен присутствовать.

Обязательно нужно, чтобы в принципе это было отмечено, потому что то, что ты учишься, вкладываешь свои возможности в то, чтобы получить больше образования, в том числе используя программы сетевые других университетов и институтов, должно быть отмечено, но определённым образом, — сказал Мишустин.

Он заявил, что намерен попросить представителей Минобрнауки, руководителей вузов и других экспертов подготовить соответствующую методологию для последующего закрепления в законодательстве. Премьер также подчеркнул, что считает наиболее эффективным одно хорошее высшее образование, дополненное несколькими сетевыми программами и курсами.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести лимит стоимости обучения в вузах России. По словам парламентариев, сейчас стоимость года обучения может достигать 20–30 прожиточных минимумов. Они предложили установить предельно допустимый уровень в восемь прожиточных минимумов.