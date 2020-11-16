Мишустин предложил продлить упрощённый порядок аттестации учителей

https://static.news.ru/photo/2c8d1c82-2801-11eb-8168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава правительства России Михаил Мишустин предложил продлить на 2021 год упрощённый порядок лицензирования образовательных учреждений и аттестации педагогов.

В ходе совещания с вице-премьерами он поручил подготовить соответствующий законопроект. Мишустин отметил, что введённый в текущем году особый порядок упростил работу образовательных организаций и учителей, а также позволил избежать процедур с нежелательным в условиях пандемии скоплением большого количества людей.

Премьер добавил, что упрощённый порядок позволил продлить на год аккредитацию тех образовательных учреждений, у которых она должна была закончиться до 31 декабря, и увеличить сроки действия квалификационных категорий учителей. Наряду с этим стала возможной подача заявлений на лицензирование и аккредитацию в электронном виде, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин постановил доплачивать педагогам всех российских школ по пять тысяч рублей ежемесячно за работу классными руководителями. Соответствующее решение принято во исполнение распоряжения президента Владимира Путина. Новые меры поддержки не будут заменять выплаты, которые полагаются классным руководителям по решению региональных властей.