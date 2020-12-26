Мишустин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

https://static.news.ru/photo/0c974864-4825-11eb-979f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с профессиональным праздником. Он пожелал им, а также их родным и близким «крепкого здоровья и благополучия».

Этот профессиональный праздник посвящён настоящим героям, которые в любую минуту готовы прийти на помощь всем, кто оказался в чрезвычайной ситуации. За три десятилетия благодаря вашему профессионализму, чёткости, оперативности в самых разных точках мира было проведено множество спасательных операций, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин отметил работу спасателей «в эпицентре природных и техногенных катастроф», а также их «активное участие в защите населения от коронавируса».

Премьер-министр подчеркнул, что МЧС — одно из самых эффективных ведомств, которое обладает новейшими образцами техники и спасательного оборудования. Мишустин поблагодарил работников МЧС за героизм, мужество, отвагу и честную службу на благо страны.

День спасателя отмечают в РФ с 1995 года.

Как писал NEWS.ru, главной целью миссии МЧС России в Нагорном Карабахе являются скорейшее восстановление и нормализация жизни в регионе. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев. Он совершил рабочую поездку в Азербайджан и Армению, где провёл ряд встреч с представителями двух государств. Зиничев обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, главой Министерства чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым, а также с премьером Армении Николом Пашиняном и руководителем армянского МЧС Андраником Пилояном.