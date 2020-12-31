Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом

https://static.news.ru/photo/2f130aba-4b4d-11eb-8034-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил жителей России с наступающим Новым годом и Рождеством.

Как отметил председатель правительства, впереди ожидает время новых дел, интересных проектов и достижений.

Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным, — говорится в поздравлении Мишустина.

Он пожелал россиянам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего. По словам премьера, Новый год и Рождество — главные и любимые праздники, наполненные встречами с родными и близкими, незабываемыми мгновениями и атмосферой счастья.

В эти дни ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех нас, — подчеркнул Мишустин.

Премьер добавил , что 2020 год был непростым, однако он дал уверенность в своих силах и продемонстрировал способность человечества противостоять вызовам и преодолеть любые трудности.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил всех медицинских работников, а также учащихся и преподавателей медвузов страны с наступающим Новым годом. Глава ведомства пожелал им здоровья и счастья в 2021 году.