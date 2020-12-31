Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил жителей России с наступающим Новым годом и Рождеством.
Как отметил председатель правительства, впереди ожидает время новых дел, интересных проектов и достижений.
Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным, — говорится в поздравлении Мишустина.
Он пожелал россиянам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего. По словам премьера, Новый год и Рождество — главные и любимые праздники, наполненные встречами с родными и близкими, незабываемыми мгновениями и атмосферой счастья.
В эти дни ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех нас, — подчеркнул Мишустин.
Премьер
Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил всех медицинских работников, а также учащихся и преподавателей медвузов страны с наступающим Новым годом. Глава ведомства пожелал им здоровья и счастья в 2021 году.