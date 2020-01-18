https://static.news.ru/photo/7aee8106-3a02-11ea-bdb8-fa163e074e61_660.jpg Борис Невзоров Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил с 70-летним юбилеем актёра театра и кино Бориса Невзорова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Вы — актёр редкого драматического дарования, мастер импровизации и экспериментов, обладающий особой энергетикой, — говорится в поздравительной телеграмме, адресованной артисту.

Невзоров родом из Краснодарского края. В 1968 году он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, а в 1975-м окончил Школу-студию МХАТ. Актёр сыграл в более чем 100 кинофильмах. Наиболее известные картины с его участием — «Сталинград», «Дурак», «Майор», а также сериалы «Россия молодая» и «Простые истины», передаёт «Интерфакс».

Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о назначении чиновника председателем правительства России. Он вступил в силу с момента его подписания, писал NEWS.ru.