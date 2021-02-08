Мишустин потребовал в срок выполнять программу развития Крыма

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями потребовал, чтобы мероприятия новой программы развития Крыма исполнялись в срок.

Ранее российское правительство продлило действие государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года. Объём финансирования в рамках этой программы увеличился до 712 млрд рублей. По мнению Мишустина, это решение позволит комплексно заняться всеми задачами, которые стоят перед регионом, передаёт ТАСС.

Премьер отметил, что в первую очередь необходимо привести в порядок инфраструктуру полуострова, обеспечить надёжное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть и продолжить развитие железнодорожного сообщения.

Жители региона не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны. Уже предусмотрено необходимое финансирование каждого пункта программы, а значит, все мероприятия должны исполняться в срок, — отметил Мишустин.

Как писал NEWS.ru, Министерство экономического развития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территории Крыма, который позволит привлечь инвестиции в регион без угрозы санкций со стороны стран Запада. Главным инструментом в защите инвесторов станет анонимность.

Предполагается, что особые административные районы будут распространены на всю территорию Республики Крым, а их участниками смогут становиться российские компании, зарегистрированные в РФ, но не имеющие представительств и филиалов за пределами Крыма.