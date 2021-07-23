Мишустин потребовал увеличить объёмы тестирования на COVID
Сергей Попов
Сергей Попов
13:48, 23 июля 2021
Фото: Андрей Никеричев/АГН
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Объёмы тестирования на коронавирус необходимо наращивать. В некоторых регионах они не соответствуют требованиям Роспотребнадзора. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости.
К сожалению, эта работа не везде ведётся на достаточном уровне. Есть и отстающие регионы, — цитирует агентство главу правительства.
Мишустин добавил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой и заметно разнится по регионам.
Он также отметил, что темпы вакцинации в целом по стране выросли в два раза. Премьер подчеркнул, что своевременно сделанная прививка позволяет обезопасить как себя, так и окружающих.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована новая тест-система «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2», которая позволяет определять основные мутации коронавируса за два часа. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что новинка полезна для определения, какой из штаммов является доминирующим и насколько эффективны против разновидностей вируса вакцины.