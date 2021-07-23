Мишустин потребовал увеличить объёмы тестирования на COVID

Объёмы тестирования на коронавирус необходимо наращивать. В некоторых регионах они не соответствуют требованиям Роспотребнадзора. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости.

К сожалению, эта работа не везде ведётся на достаточном уровне. Есть и отстающие регионы, — цитирует агентство главу правительства.

Мишустин добавил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой и заметно разнится по регионам.

Он также отметил, что темпы вакцинации в целом по стране выросли в два раза. Премьер подчеркнул, что своевременно сделанная прививка позволяет обезопасить как себя, так и окружающих.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована новая тест-система «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2», которая позволяет определять основные мутации коронавируса за два часа. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что новинка полезна для определения, какой из штаммов является доминирующим и насколько эффективны против разновидностей вируса вакцины.