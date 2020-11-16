Мишустин потребовал сократить время ответа скорой помощи на звонки

https://static.news.ru/photo/d34288de-27f5-11eb-8443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал максимально сократить время ответа скорой помощи на звонки пациентов.

Нужно максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую. Необходимо усилить работу колл-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить консультацию, — цитирует РИА Новости премьера, выступившего на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава кабмина призвал привлекать к данной работе волонтёров, в том числе психологов. Мишустин напомнил, что во многих регионах России они уже успешно работают в рамках проекта «Мы вместе».

Ранее стало известно, что система здравоохранения в отдельных регионах России не справляется с нагрузкой на фоне нового пика распространения коронавируса. В отдельных городах и областях не хватает медикаментов, мест в больницах и специалистов.

Так, в Томске некоторое время назад горожанам с COVID-19 предлагали переболеть коронавирусом в больничном коридоре, так как мест для госпитализации всё прибывающих пациентов не хватает. При этом в приёмном покое больницы, перепрофилированной под работу с заражёнными коронавирусом, находились больные с ОРВИ и гриппом, сообщала корреспондент телеканала. В то же время местные власти заявляют, что в городе ещё 40% койко-мест, отведённых под заражённых коронавирусом, остаются свободными.

Тем временем в Курске со значительно выросшим количеством вызовов не справляются бригады скорой помощи, отмечается в сообщении. Врачей скорой в городе вызывают почти в два раза чаще, чем год назад, — по 900 раз в сутки. И ждать медиков из-за высокой загрузки приходится по несколько часов. Также в городе отмечаются проблемы с поставками лекарств и большими очередями в аптеках.

Со своей стороны жители Чебоксар жалуются на то, что в городе очень сложно сдать тест на коронавирус: направление на бесплатный тест можно получить только у врача¸ а там, где делают анализы платно, придётся подождать своей очереди несколько дней. Так, одна из клиник предлагает платные тесты на коронавирус по записи на неделю вперёд.

В Чебоксарах также рассматривают возможность выписки пациентов, у которых был выявлен COVID-19, после первого же отрицательного теста, не дожидаясь подтверждения, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. При этом врачи будут опрашивать пациентов об их состоянии по телефону и предоставят им бесплатные лекарства, писал NEWS.ru.