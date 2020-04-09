Мишустин потребовал наладить эвакуацию россиян по алгоритму

https://static.news.ru/photo/bef0ae76-7a88-11ea-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель правительства Михаил Мишустин провёл совещание по организации вывоза российских граждан из других стран. Политик заявил, что всем ведомствам необходимо наладить работу в этом направлении по утверждённому оперштабом алгоритму.

По его словам, в процесс должно быть включено Министерство иностранных дел: его работникам следует взаимодействовать с россиянами, в том числе в аэропортах. Кроме того, люди должны получать оперативную информацию, передаёт «Интерфакс».

Чтобы не было ситуаций, когда кто-то приезжает в аэропорт, а ему дают посадочный талон, который по непонятным причинам перед вылетом аннулируют. Вот это ни в коем случае не должно повторяться, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, самолёты возвращаются на родину полупустыми. Одной из причин стало то, что на борт решено сажать только жителей одного региона. Однако в зарубежных аэропортах остаются сотни россиян, желающих улететь домой.

Вместе с тем, в министерстве транспорта сообщили, что программа по выполнению вывозных рейсов для возвращения россиян из-за рубежа не приостанавливалась и выполняется в полном объёме.