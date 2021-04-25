Мишустин потребовал отменить третьи смены в российских школах

https://static.news.ru/photo/0e0208d4-a67a-11eb-a4a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал как можно скорее ликвидировать обучение в третьи смены в школах РФ. Его слова приводит ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что в России регулярно обсуждается вопрос по строительству новых учебных заведений. В частности, этот же вопрос поднимался во время визита премьера в Чечню, где дети продолжают учиться в три смены.

Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее, и не только в этом субъекте Российской Федерации, — заявил Мишустин во время заседания со своими заместителями.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести для учащихся младших классов новый предмет по изучению истории страны под названием «Моя Россия». Она считает, что введение нового предмета пойдёт на пользу ученикам младших классов. По словам Яровой, это позволит детям в доступной форме получить знания о событиях в своей стране и регионе.