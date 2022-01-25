Мишустин посоветовал не рассчитывать на лёгкое течение COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан не рассчитывать на лёгкое течение заболевания при новом штамме коронавируса «омикрон». Об этом он заявил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, передаёт пресс-служба кабмина. Премьер также поручил субъектам заранее рассчитывать запас вакцин, и подчеркнул, что при первых симптомах необходимо пройти приём у врача.

Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в лёгкой форме. Это не всегда так. У болезни всё равно есть последствия, иногда крайне серьёзные. Прививка помогает защитить от них своё здоровье, — сказал Мишустин.

Он добавил, что запас вакцин есть во всех регионах, и поручил субъектам заранее прогнозировать потребности, чтобы не столкнуться с дефицитом. Кроме того, премьер поручил Минздраву опубликовать рекомендации, когда при коронавирусе можно лечиться дома, а когда — обращаться к врачу.

Накануне в России за сутки было выявлено 67 809 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за всё время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 января и составил 65 109 случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 11,2 млн человек. За 24 часа скончался 681 человек.