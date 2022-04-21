Мишустин поручил возобновить плановую медпомощь к 12 мая

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам выступления с отчётом в Госдуме. В частности, он распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи. Ответственность за исполнения поручения возложена на Минздрав, а срок установлен до 12 мая, сообщается на сайте кабмина.

Обеспечить поэтапное возобновление оказания плановой медицинской помощи, приостановленной из-за острой фазы коронавируса. Решения должны приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте, — говорится в сообщении.

Премьер уточнил, что речь идёт не только о возобновлении планового лечения лиц, нуждающихся в нём, но и профилактических медосмотрах, диспансеризации, в том числе для тех, кто перенёс коронавирус.

Мишустин также поручил проработать вопрос о целесообразности применения телемедицины в рамках ОМС. О результатах должно быть доложено правительству до 20 мая.

В мэрии Москвы ранее рассказали о возобновлении плановой медпомощи в столичных поликлиниках. Заммэра Анастасия Ракова отметила, что в столице наблюдается устойчивая тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом, высвобождаются мощности, развёрнутые для помощи заразившихся COVID, и их направляют на приём плановых пациентов.