Мишустин поручил разработать единые требования к зарплате учителей

https://static.news.ru/photo/435e4b80-d30f-11ea-beb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минфину и Общероссийскому профсоюзу образования представить кабмину предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогов.

Они должны быть разработаны с учётом формирования базовой ставки зарплаты исходя из установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), а также показателей, предусмотренных президентскими указами.

Поручение дано по итогам выступления премьера в Госдуме с отчётом о работе правительства в 2019 году. Предложения ведомств должны быть представлены до 1 ноября, сообщается на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отказаться от термина «средняя зарплата», поскольку в регионах её показатели могут значительно отличаться и не соответствовать реальным цифрам. Так он отреагировал на сообщение Мишустина о зарплате учителей, которая в среднем по стране составляет 40,1 тыс. рублей.