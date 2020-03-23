https://static.news.ru/photo/41beafc4-6cd8-11ea-b312-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по предотвращению необоснованных увольнений, которые прямо или косвенно связаны с коронавирусом.

Соответствующее поручение глава кабмина озвучил по итогам совещания по экономическим вопросам, которое состоялось 21 марта. Подготовкой инициатив займутся Минтруд и Минюст при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Предоставить предложения необходимо до 25 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин дал несколько распоряжений, направленных на защиту пожилых и хронически больных людей в сложившейся эпидемиологической ситуации. В том числе они получат единовременную материальную помощь.

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.