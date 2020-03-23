Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по предотвращению необоснованных увольнений, которые прямо или косвенно связаны с коронавирусом.
Соответствующее поручение глава кабмина
Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин дал несколько распоряжений, направленных на защиту пожилых и хронически больных людей в сложившейся эпидемиологической ситуации. В том числе они получат единовременную материальную помощь.
Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.
Добавьте наши новости в избранные источники