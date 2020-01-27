https://static.news.ru/photo/cb825a14-4120-11ea-b7e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Он также попросил информировать о результатах мониторинга ситуации с вирусом для регулярного доклада президента Владимира Путина.

Как пишет ТАСС, на совещании Мишустин предложил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, куда войдут руководители Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила уровень опасности коронавируса как «высокий» на международном уровне. По последним данным, общее число летальных исходов от пневмонии возросло до 81, число инфицированных составляет более 2,8 тысячи человек.

Очагом заражения стал многомиллионный город Ухань, но вирус распространился в большинстве регионов Китая. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

Накануне с признаками опасной инфекции был госпитализирован житель Забайкалья. Мужчина вернулся из путешествия по странам Азии, писал NEWS.ru.