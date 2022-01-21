Мишустин поручил перевести чиновников на удалёнку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился с пятницы, 21 января, перевести максимально возможное количество совещаний в дистанционный формат, передаёт пресс-служба кабмина. Кроме того, он поручил перевести на удалённую работу как можно больше федеральных чиновников. Накануне в России был зафиксирован рекордный суточный прирост заражений коронавирусом за всю пандемию.

Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, Аппарата Правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат, — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно второму поручению, на удалённый формат работы надлежит перевести как можно больше сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при кабмине.

Ранее мэрия Москвы продлила до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Также мэр столицы Сергей Собянин призвал перевести на удалённый режим максимальное число работников.

21 января в России было зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом за весь период пандемии. За сутки в стране официально выявили 49 513 новых случаев заражения. Также рекордный прирост зафиксирован в Москве — там заболели 15 987 человек.