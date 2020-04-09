Мишустин поручил обеспечить выплату пособия по безработице до 9 апреля

https://static.news.ru/photo/96ba7c58-7a78-11ea-b35d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду обеспечить выплату максимального пособия по безработице для людей, потерявших работу с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Также должны быть обеспечены выплаты семьям с несовершеннолетними детьми по 3 тысячи рублей за каждого ребёнка, передаёт ТАСС.

Выплаты должны быть осуществлены не позднее 9 апреля.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли — свыше 88,5 тысячи, выздоровели — 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 — выздоровели.