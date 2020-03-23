https://static.news.ru/photo/630cf9d6-6cdf-11ea-bd0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить россиянам возможность получать пособия дистанционно в связи с распространением коронавируса нового типа.

Нужно дать людям возможность получать социальные услуги, выплаты и другие меры социальной поддержки в удалённом режиме, без личного посещения, — заявил он в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

По его словам, также необходимо обеспечить подачу заявлений на дистанционное получение выплат тем, кто в настоящее время остался без работы.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин поручил подготовить предложения по предотвращению необоснованных увольнений, которые прямо или косвенно связаны с коронавирусом.

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.