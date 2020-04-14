Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах

https://static.news.ru/photo/9181c5c0-7e8d-11ea-b43a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотников на дорогах поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Поручение дано Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества.

Разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, — цитирует распоряжение РИА Новости.

При этом предусматривается их опытная коммерческая эксплуатацию в отдельных субъектах России. Срок исполнения поручения — 12 мая.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 мая 2020 года разработать программу тестирования и поэтапного ввода беспилотных автомобилей.