Мишустин попробовал котлету с гречкой в школьной столовой Барнаула

https://static.news.ru/photo/d8f78870-7b37-11eb-82ad-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России отобедал в школьной столовой Барнаула во время своей рабочей поездки в Алтайский край. Вместе с губернатором Виктором Томенко, директором школы № 53 Юлией Галкиной и родителями он посидел за столом во время обеда и отведал гречку с котлетой.

Правда, вкусно? А ты гречку любишь? — поинтересовался премьер у одного из школьников.

Видео обеда доступно в Telegram-канале кремлёвского пула РИА Новости.

Глава правительства вспомнил эпизод из фильма «Джентльмены удачи», когда воспитатель детского сада говорил, что ракета улетает на Марс и до обеда не вернётся, поэтому нужно как можно скорее перекусить.

Мишустин по достоинству оценил школьное блюдо, а в конце поинтересовался, что дают детям на десерт. Директор школы пояснила, что большим спросом у школьников пользуется сладкая выпечка.

Ранее, как писал NEWS.ru, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить организацию питания детей в детских садах и школах из-за участившихся случаев отравления. Согласно данным пресс-службы надзорного ведомства, соответствующая проверка качества организована прокурорами регионов. Специалисты изучат исполнение законодательства о контрактной системе при организации питания детей и оценят соответствие требованиям оказываемых услуг различными коммерческими организациями. Кроме того, прокуроры проверят обеспечение с сентября 2020 года бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.