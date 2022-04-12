Мишустин подписал распоряжение о введении госпрограммы «Строительство»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении новой государственной программы «Строительство», сообщили на сайте официальной правовой информации. Отмечается, что данная программа начнёт функционировать с 1 января 2023 года. Срок реализации новой инициативы составит 5 лет.

Раздел III перечня государственных программ Российской Федерации <...> дополнить позицией следующего содержания: «Строительство», — сказано в тексте документа.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о подорожании жилья в стране в 2022 году. По его словам, ожидается, что цены на жильё вырастут на уровне инфляции или ниже. Также порядка 70–80 млрд рублей дополнительно потребуется на субсидирование льготной ипотеки, отметил чиновник.

Вице-президент коммерческого блока GloraX Руслан Сырцов ранее дал позитивный прогноз по ситуации на рынке недвижимости в России. По его мнению, в апреле, после увеличения льготной ставки по ипотеке, рынок начнёт восстанавливаться и до 1 июня цены на недвижимость расти не будут.