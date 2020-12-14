Мишустин подписал постановления о стабилизации цен на продукты питания

https://static.news.ru/photo/d27f1c3a-3ea9-11eb-8b1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, закрепляющие решения по стабилизации цен на ряд продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что документы подготовлены в рамках выполнения поручения, данного президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, Правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — 25 евро за тонну, — говорится в сообщении.

Кабмин также поясняет, что один из подписанных документов касается специальных соглашений, которые Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат с производителями и торговыми сетями. Эти соглашения позволят снизить цены на ряд продуктов и поддерживать их на одном уровне — прежде всего, речь идёт о сахаре и о подсолнечном масле. Эти соглашения, как ранее анонсировал глава Минэкономразвития Максим Решетников, будут действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за их исполнением будет Федеральная налоговая служба.

Помимо этого, сообщается, что субсидии получат производители муки. Благодаря этому компенсируется часть затрат на пшеницу. Соответствующее постановление регламентирует распределение финансовой поддержки за периоды трёх последних лет с учётом инфляции. Производители смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней ценой за аналогичные период.

Как ранее писал NEWS.ru, Минпромторг заверил, что дефицита на сахар и подсолнечное масло после стабилизации цен не будет. Речь идёт о договорённости с производителями, которая предусматривает «потолок» для цен на базовые продукты питания.