Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

https://static.news.ru/photo/644ed424-80ab-11ea-9406-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому безработные россияне получает выплаты. Документ опубликован на сайте кабмина.

Правительство выделит 33,36 миллиарда рублей. Эти средства пойдут тем, кто потерял работу в период с 1 марта, не нарушив при этом трудовую дисциплину. В апреле-июне пособие составит 12 130 рублей.

16 апреля Мишустин заявил 16 апреля о том, что безработными или теми, кто ещё имеет работу, но уже не получает зарплату, стали 3 млн россиян. На их поддержку было выделено 150 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по оценке макроэкономического обзора Национального рейтингового агентства, потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Это значит, что без работы окажется каждый десятый россиянин.