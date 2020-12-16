Мишустин подписал документы по выплатам на детей до восьми лет

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документы, касающиеся финансирования выплат по 5 тысяч рублей семьям, с детьми до восьми лет.

Объём средств, которые будут направлены на эти цели, составит свыше 73,5 млрд рублей, отметил глава правительства. По его словам, выплаты затронут около 15 млн детей.

Важно перечислить средства оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки, как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году, — цитирует Мишустина РИА Новости.

О том, что российские семьи, где есть дети указанного возраста, получат 5 тысяч рублей на каждого ребёнка, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин. Он уже подписал соответствующий указ. В ПФР пояснили, что выплата будет производиться по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Ранее NEWS.ru писал, что Путину предложили распространить указанную выплату на беременных женщин. По мнению общественников, это поднимет статус беременной женщины, что очень важно для решения демографической проблемы.